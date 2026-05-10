Le N.1 mondial Jannik Sinner a réussi son entrée en lice au Masters 1000 de Rome en dominant samedi l’Autrichien Sebastian Ofner en deux sets, 6-3, 6-4.

Grand favori du tournoi, l’Italien poursuit ainsi sa montée en puissance sur terre battue avant Roland-Garros, prévu du 24 mai au 7 juin. Au troisième tour, Sinner affrontera le Tchèque Jakub Mensik ou l’Australien Alexei Popyrin.

Un tournoi très attendu en Italie

Finaliste de l’édition 2025, battu alors par Carlos Alcaraz, absent cette année en raison d’une blessure, Sinner suscite de fortes attentes à Rome.

Le tennis italien attend en effet un vainqueur masculin au Foro Italico depuis 1976 et le sacre d’Adriano Panatta. Une victoire en finale le 17 mai permettrait à Sinner de mettre fin à cinquante ans d’attente pour le public italien.

À 24 ans, le N.1 mondial peut également entrer un peu plus dans l’histoire du circuit ATP. En cas de titre, il deviendrait le deuxième joueur après Novak Djokovic à remporter les neuf tournois Masters 1000 du calendrier.

Une série historique en jeu

Le joueur italien peut aussi décrocher un sixième Masters 1000 consécutif après ses succès à Paris en 2025, puis à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid cette saison.

Un nouveau titre sur terre battue renforcerait également son statut de favori pour Roland-Garros, seul tournoi du Grand Chelem manquant encore à son palmarès.

Plusieurs têtes de série éliminées

Cette journée du deuxième tour a été marquée par plusieurs surprises. Le Géorgien Nikoloz Basilashvili a éliminé l’Américain Ben Shelton en trois sets.

L’Argentin Mariano Navone a battu le Canadien Felix Auger-Aliassime, tandis que l’Italien Andrea Pellegrino a profité de l’abandon du Français Arthur Fils.

De son côté, Daniil Medvedev s’est qualifié après le forfait du Tchèque Tomas Machac.