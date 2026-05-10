Trois jours après son élimination en demi-finales de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 1-0 sur la pelouse de Wolfsburg, samedi, lors de la 33e journée du Championnat d’Allemagne.

Déjà assuré depuis trois semaines de décrocher un 35e titre de champion d’Allemagne, le Bayern totalise désormais 86 points avant de recevoir le FC Cologne lors de la dernière journée de Bundesliga, prévue la semaine prochaine à l’Allianz Arena.

Michael Olise décisif

Longtemps bousculés en première période, les joueurs entraînés par Vincent Kompany ont dû compter sur leur gardien Jonas Urbig, auteur de plusieurs interventions décisives durant les 45 premières minutes.

Le tournant du match est intervenu peu avant l’heure de jeu grâce à Michael Olise. Positionné sur le côté droit, l’international français a repiqué dans l’axe avant d’enrouler une frappe du pied gauche sous la barre transversale du gardien Kamil Grabara à la 56e minute.

Avec cette réalisation, Michael Olise porte son total à 23 buts cette saison. Le joueur compte également 30 passes décisives.

Wolfsburg sous pression

Cette défaite maintient Wolfsburg à la 16e place du classement, position synonyme de barrage de maintien. Le club affrontera la semaine prochaine St Pauli, premier relégable, dans une rencontre importante pour le maintien.

Les deux équipes comptent le même nombre de points, mais Wolfsburg conserve un léger avantage à la différence de buts générale (-26 contre -29).

Dortmund et Stuttgart s’imposent

Lors des autres rencontres disputées samedi, le Borussia Dortmund a battu l’Eintracht Francfort 3-2 vendredi en ouverture de la journée.

Le RB Leipzig a dominé St Pauli (2-1), tandis que Stuttgart a pris le dessus sur le Bayer Leverkusen (3-1). Hoffenheim s’est également imposé contre le Werder Brême (1-0).