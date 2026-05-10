L’Inter Milan a consolidé sa première place au classement du Championnat d’Italie après sa victoire 3-0 sur la Lazio Rome, samedi, lors de la 36e journée de Serie A. Le club milanais compte désormais 85 points après 36 matches et conserve une large avance sur Naples, deuxième avec 70 points et un match en moins.

La journée a débuté vendredi avec le succès du Torino face à Sassuolo (2-1). Samedi, Udinese s’est imposé sur la pelouse de Cagliari (2-0), tandis que la Juventus Turin a décroché une courte victoire contre Lecce (1-0).

L’Inter domine le classement

Grâce à son succès à Rome, l’Inter Milan porte son total à 27 victoires cette saison pour seulement cinq défaites. Le club affiche également la meilleure attaque du championnat avec 85 buts inscrits et la meilleure défense avec 31 buts encaissés.

La Juventus Turin reste troisième avec 68 points après son succès à Lecce. L’AC Milan, quatrième avec 67 points, peut réduire l’écart lors de sa rencontre contre l’Atalanta Bergame prévue dimanche.

L’AS Rome occupe la cinquième place avec 64 points avant son déplacement à Parme.

La lutte pour le maintien se poursuit

En bas du classement, la situation reste difficile pour Pise et Vérone, respectivement 20e et 19e avec 18 et 20 points. Cremonese, 18e avec 28 points, reste également sous pression dans la course au maintien.

Plusieurs rencontres doivent encore se disputer dimanche, notamment Vérone-Côme, Fiorentina-Genoa et AC Milan-Atalanta Bergame. La 36e journée se clôturera lundi avec l’affiche entre Naples et Bologne.