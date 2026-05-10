Le El Clásico FC Barcelone-Real Madrid entre FC Barcelone et Real Madrid, comptant pour la 35e journée de Liga, se disputera le dimanche 10 mai 2026 à 21h00 au Camp Nou.

Leader du championnat avec 11 points d’avance sur son éternel rival, le Barça aborde ce choc dans une position idéale. Les Blaugrana n’ont besoin que d’un match nul pour décrocher un 29e titre de champion d’Espagne. Portés par une série impressionnante de dix victoires consécutives en Liga, les Catalans dominent le championnat avec la meilleure attaque et l’une des meilleures défenses.

En face, le Real Madrid traverse une période plus compliquée malgré une série de quatre matchs sans défaite. Plusieurs tensions internes agitent actuellement le vestiaire madrilène. Lors du match aller, les Merengues s’étaient imposés 2-1, avant que Barcelone ne prenne sa revanche en finale de la Supercoupe d’Espagne.

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports 1.