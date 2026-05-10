Le grand derby de la capitale entre Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain se disputera le dimanche 10 mai 2026 à partir de 16h00 au Stade Hamadi-Agrebi, dans le cadre de la 29e journée de la Ligue 1 tunisienne.

Cette affiche historique du football tunisien suscite déjà un énorme engouement auprès des supporters des deux clubs, compte tenu de son importance dans la course aux premières places du championnat.

La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 1, permettant aux amateurs de football de suivre ce choc très attendu.

Le match pourrait également être diffusé sur les chaînes Al Kass TV, qui retransmettent régulièrement les grandes affiches du championnat tunisien.

Ce derby promet une ambiance exceptionnelle dans les tribunes ainsi qu’une confrontation intense entre deux des clubs les plus populaires et titrés du pays.