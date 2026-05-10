Rien n’est sûr, tout circule. Cette semaine, les couloirs bruissent de chiffres têtus, de signaux faibles et de quelques idées qui voyagent plus vite que les communiqués. Le réel s’invite partout; l’imaginaire, lui, n’est jamais très loin.

🇹🇳 Tunisie

1️⃣ Les tableaux de l’INS soufflent le chaud et le froid : au premier trimestre, les exportations grimpent à 16,3 milliards de dinars, mais le déficit commercial s’élargit à 5,23 milliards. Derrière le rideau, l’énergie pèse encore près de 3 milliards à elle seule.

2️⃣ À la BCT, un autre écran rassure sans convaincre tout à fait : les recettes touristiques dépassent 1,6 milliard de dinars, les revenus du travail montent à 2,4 milliards, et les réserves couvrent 101 jours d’importation. Mais le cash en circulation gonfle encore de 18%.

3️⃣ Dans le Sud, le signal vient de Kébili : les travaux de la conduite de gaz entre Saïdane et Douz sont lancés sur 95 km, avec un raccordement annoncé pour 2027. Ici, la transition avance par tuyaux, bien plus que par slogans.

🌍 International

1️⃣ À Washington, le FMI voit déjà la file se former : au moins douze pays pourraient demander un nouveau soutien à cause du choc énergétique lié à la guerre au Moyen-Orient. Le message du Fonds est net : aide ciblée, surtout pas subventions à l’aveugle.

2️⃣ Bruxelles a ouvert sa plateforme d’achats groupés de minerais critiques. L’idée est simple : faire négocier les acheteurs européens en meute pour réduire une dépendance à la Chine qui peut atteindre 90% sur certaines chaînes. Premiers résultats annoncés en septembre.

3️⃣ Chez ASML, le thermomètre de l’IA ne baisse pas : le groupe relève sa prévision 2026 à 36-40 milliards d’euros, porté par une demande de puces qui court plus vite que l’offre. En coulisse, les restrictions vers la Chine restent le vrai caillou dans la chaussure.

✨ International imaginaire (scénarios plausibles, non confirmés)

1️⃣ Et si quelques capitales du Golfe testaient, loin des micros, un rail de paiement énergétique partiellement hors dollar ? Rien d’annoncé. Mais entre sanctions, guerre et fatigue des circuits classiques, l’idée n’a plus rien de folklorique.

2️⃣ Des financiers murmurent déjà qu’un “club discret” du cobalt pourrait prendre forme entre Afrique centrale et industriels occidentaux. Pas pour affoler les cours, plutôt pour les discipliner sous couvert de souveraineté, de traçabilité et de chaîne propre.

3️⃣ Dans certains think-tanks méditerranéens, une vieille note reviendrait sur la table : un pacte Maghreb-Europe mêlant énergie, logistique portuaire et sécurité alimentaire. Très technique, peu bavard, mais potentiellement redoutable s’il sort un jour des tiroirs.