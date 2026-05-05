Le Arsenal FC reçoit l’Atlético de Madrid ce mardi 5 mai 2026, à l’occasion du match retour des demi-finales de l’UEFA Champions League.

Après un match aller équilibré (1-1) en Espagne, les deux équipes se retrouvent à l’Emirates Stadium pour une rencontre décisive. Le coup d’envoi est prévu à 21h00.

La diffusion du match sera assurée en direct sur CANAL+ FOOT, qui propose l’intégralité de la compétition.

Sur le plan sportif, Arsenal tentera de profiter de l’avantage du terrain pour décrocher sa qualification, fort de sa série d’invincibilité en Ligue des champions cette saison. De son côté, l’Atlético de Madrid mise sur sa solidité défensive et son efficacité offensive pour créer la surprise et accéder à la finale.