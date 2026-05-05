La 35e journée du Championnat d’Italie a confirmé la position de leader de l’Inter Milan, tandis que l’AS Rome a signé une victoire marquante pour rester dans la course aux places européennes.

L’Inter maintient son avance

L’Inter Milan s’est imposé à domicile face à Parme (2-0), portant son total à 82 points. Le leader conserve une avance nette en tête du classement.

Derrière, le Naples (70 pts) a été tenu en échec par Côme (0-0), sans conséquence immédiate sur sa deuxième place.

Milan battu, la Juventus freinée

L’AC Milan a été surpris sur le terrain de Sassuolo (2-0), tandis que la Juventus Turin a concédé un nul face à Vérone (1-1).

Ces résultats maintiennent Milan (67 pts) et la Juventus (65 pts) dans le top 4, mais sans creuser l’écart.

L’AS Rome se distingue

L’AS Rome a signé la victoire la plus large de la journée en dominant Fiorentina (4-0). Ce succès permet aux Romains d’atteindre 64 points et de se rapprocher des premières places.

De son côté, la Lazio Rome s’est imposée à l’extérieur contre Cremonese (2-1).

Une journée marquée par plusieurs nuls

Plusieurs rencontres se sont soldées par des matchs nuls sans but. Atalanta Bergame et Genoa (0-0), ainsi que Bologne face à Cagliari (0-0), n’ont pas réussi à se départager.

Par ailleurs, Udinese a battu Torino (2-0), et Lecce s’est imposé sur la pelouse de Pise (2-1).

Classement et bas de tableau

Au classement, l’Inter Milan (82 pts) domine devant Naples (70 pts), l’AC Milan (67 pts) et la Juventus (65 pts). L’AS Rome (64 pts) reste en embuscade.

En bas de tableau, la situation reste critique pour Pise (18 pts), Vérone (20 pts) et Cremonese (28 pts), engagés dans la lutte pour le maintien.