La 35e journée du Championnat d’Angleterre a permis à Arsenal de consolider sa première place, tandis que Manchester City a été tenu en échec dans un match prolifique.

Arsenal solide en tête

Arsenal s’est imposé face à Fulham (3-0), portant son total à 76 points en 35 journées. Le club londonien confirme sa régularité en tête du classement.

Derrière, Manchester City, deuxième avec 71 points mais avec un match en moins (34 joués), a concédé un nul spectaculaire sur la pelouse d’Everton (3-3).

Manchester United domine Liverpool

L’une des affiches majeures de la journée a opposé Manchester United à Liverpool. Les Red Devils se sont imposés (3-2), consolidant leur troisième place avec 64 points.

Liverpool reste quatrième avec 58 points, à égalité avec Aston Villa, battu à domicile par Tottenham (2-1).

Des résultats marquants

Plusieurs équipes ont signé des victoires nettes. Brentford a dominé West Ham (3-0), tandis que Newcastle a battu Brighton (3-1).

Bournemouth s’est également imposé face à Crystal Palace (3-0).

En revanche, Chelsea s’est incliné à domicile contre Nottingham Forest (1-3).

Classement et lutte pour le maintien

Au classement, Arsenal (76 pts) devance Manchester City (71 pts) et Manchester United (64 pts). Liverpool et Aston Villa (58 pts chacun) complètent le top 5.

Dans la seconde partie du tableau, plusieurs équipes restent proches en points, notamment entre la 9e et la 13e place.

En bas de classement, la situation est critique pour Wolverhampton (18 pts), Burnley (20 pts) et West Ham (36 pts), actuellement en zone de relégation.