La 29e et avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 tunisienne se disputera les 8, 9 et 10 mai. Toutes les rencontres sont programmées à partir de 16h. Cette étape s’annonce importante dans le dénouement de la saison.

Vendredi : ouverture sur plusieurs terrains

La journée débutera vendredi avec quatre rencontres. Au Bardo, le Stade Tunisien recevra l’US Ben Guerdane.

L’AS Soliman affrontera l’AS Gabès dans un stade qui reste à déterminer.

À Béja, l’Olympique de Béja sera opposé à la JS Omrane.

Enfin, à Kairouan, la JS Kairouan accueillera l’US Monastir.

Samedi : des affiches importantes

Trois matchs sont prévus samedi. L’AS Marsa jouera contre le CS Sfaxien dans un stade non encore désigné.

À Sousse, l’Étoile Sportive du Sahel recevra le CA Bizertin.

À Zarzis, l’ES Zarzis sera opposé à l’ES Métlaoui.

Dimanche : le choc de Radès

La journée se clôturera dimanche avec une affiche majeure à Radès. L’Espérance Sportive de Tunis affrontera le Club Africain dans un derby attendu.

Une journée charnière

À une journée de la fin du championnat, cette 29e journée pourrait peser sur le classement final. Les résultats de ces rencontres seront déterminants pour les objectifs des équipes, qu’il s’agisse du haut ou du bas du tableau.