La 34e journée du Championnat d’Espagne a confirmé la domination du FC Barcelone, solide leader, tandis que le Real Madrid poursuit sa chasse en deuxième position après une nouvelle victoire.

Barcelone garde le cap

Le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse d’Osasuna (2-1), consolidant sa première place avec 88 points. Le club catalan conserve une avance significative sur son principal poursuivant.

De son côté, le Real Madrid a dominé l’Espanyol Barcelone (2-0) à l’extérieur. Avec 77 points, les Madrilènes restent deuxièmes et maintiennent la pression.

Villarreal et l’Atlético assurent

Dans la course aux places européennes, Villarreal a signé une victoire nette face à Levante (5-1). Le club grimpe à la troisième place avec 68 points.

L’Atlético Madrid s’est également imposé à l’extérieur contre Valence (2-0) et reste quatrième avec 63 points.

Résultats marquants de la journée

Parmi les autres résultats, Betis Séville a battu Real Oviedo (3-0), tandis que Celta Vigo s’est imposé face à Elche (3-1).

Rayo Vallecano a gagné sur le terrain du Getafe (2-0), alors que Athletic Bilbao s’est imposé face à Alavés (4-2).

Enfin, le Séville FC a remporté un succès important contre Real Sociedad (1-0).

Classement et lutte pour le maintien

Au classement, le FC Barcelone (88 pts) domine largement, suivi du Real Madrid (77 pts). Villarreal (68 pts) et l’Atlético Madrid (63 pts) complètent le top 4.

Derrière, le Betis Séville (53 pts) et le Celta Vigo (47 pts) occupent les places suivantes.

En bas de tableau, la lutte pour le maintien reste serrée. Real Oviedo (28 pts) ferme la marche, derrière Levante (33 pts) et Alavés (36 pts).