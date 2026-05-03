Le Club Africain a consolidé sa première place en Ligue 1 tunisienne après sa victoire face au Stade Tunisien (2-0), dimanche, lors de la 28e journée. Dans le bas du classement, la JS Kairouan et l’AS Soliman ont signé des succès importants pour le maintien.

Le Club Africain creuse l’écart

À Radès, les joueurs de Faouzi Benzarti ont fait la différence grâce à Oussama Sehili (52e) et Oussama Cherimi (57e), dans un match marqué par deux buts refusés après recours à la VAR, un de chaque côté.

Ce succès permet au Club Africain de porter son total à 62 points, soit cinq de plus que l’Espérance ST, attendue lundi face à la JS Omrane. Le derby de la capitale, prévu le 8 mai, se profile.

Dans le même temps, les Clubistes valident leur qualification pour la Ligue des champions. Avec six points d’avance sur le CS Sfaxien et un avantage au goal-average particulier, ils prennent une option sérieuse.

Le CS Sfaxien reste solide

Au stade Taïeb Mhiri, le CS Sfaxien s’est imposé face à l’Olympique de Béja (2-0), avec des buts de Hamza Mathlouthi (31e) et Jamal Mutyaba (37e).

Les Sfaxiens enchaînent un neuvième match sans défaite (6 victoires, 3 nuls) et consolident leur troisième place avec 56 points. À l’inverse, l’Olympique de Béja reste sous pression (13e, 28 points) à deux journées de la fin.

Soliman et Kairouan gardent espoir

À Ben Guerdane, l’AS Soliman a décroché une victoire précieuse face à l’US Ben Guerdane (1-0), sur un but d’Amanallah Mejhed (22e). Les Slimanais restent avant-derniers (24 points) mais entretiennent leurs chances.

À Gabès, la JS Kairouan s’est imposée en fin de match face à l’AS Gabès (2-0), grâce à Youssef Azib (87e) et Amine Zairi (90e). Malgré ce succès, elle demeure dans la zone rouge (14e, 27 points).

L’AS Gabès, lanterne rouge (18 points), s’enfonce après cette nouvelle défaite.

Une journée incomplète

La 28e journée se poursuivra lundi avec plusieurs rencontres, dont JS Omrane – Espérance ST, ainsi que CA Bizertin – AS Marsa, US Monastir – ES Métlaoui et ES Zarzis – Étoile du Sahel.