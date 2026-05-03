L’AC Milan a perdu toute chance de titre après sa défaite sur la pelouse de Sassuolo (2-0), dimanche, lors de la 35e journée de Serie A. Dans le même temps, l’Inter Milan se retrouve à un point du sacre.

Milan décroche d’entrée

La rencontre a rapidement basculé. Dès la 5e minute, Domenico Berardi a ouvert le score pour Sassuolo. L’AC Milan, en difficulté, n’a pas réagi.

La situation s’est compliquée avec l’expulsion de Fikayo Tomori, exclu pour un second avertissement. Réduits à dix, les Rossoneri ont perdu le fil.

Sassuolo enfonce le clou

Au retour des vestiaires, Armand Laurienté a inscrit le deuxième but (47e). Malgré les changements opérés par Massimiliano Allegri, l’AC Milan n’est pas parvenu à inverser la tendance.

Le club milanais concède ainsi une quatrième défaite sur ses sept derniers matches.

L’Inter à un point du titre

Au classement, l’AC Milan reste bloqué à 67 points, avec encore trois matches à disputer. L’Inter Milan, leader avec 79 points, n’a besoin que d’un point pour décrocher le Scudetto.

Les Nerazzurri peuvent être sacrés dès ce dimanche en cas de victoire ou de match nul face à Parme.

Naples encore en course

Seul Naples (2e, 70 points) peut encore théoriquement revenir à hauteur de l’Inter. Ce scénario suppose trois victoires napolitaines et aucun point pris par l’Inter lors de ses quatre derniers matches.