La Fédération Tunisienne de Handball (FTHB) a annoncé, dans un communiqué publié dimanche sur sa page officielle, qu’elle tiendra son Assemblée Générale élective le samedi 6 juin prochain dans la ville de Hammamet à partir de 10h00.

La FTHB a précisé que le scrutin se fera par listes, ajoutant que la date limite de dépôt des listes candidates a été fixée au 22 mai courant à 13h00.

Elle a, également, indiqué que l’ordre du jour comprend notamment la lecture des rapports moral et financier pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, ainsi que leur approbation, en plus de la présentation du rapport des commissaires aux comptes et son adoption.

Il sera procédé, par la suite, à la désignation des commissaires aux comptes pour le mandat 2026-2030, ainsi qu’à l’élection du président et des membres de la commission nationale d’appel de la fédération.

Les membres du bureau fédéral seront ensuite élus et les résultats des élections seront annoncés.