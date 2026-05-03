L’Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, tenue ce 30 avril 2026, dresse le bilan d’un exercice 2025 marqué par une gestion prudente face à une conjoncture complexe. Entre assainissement des actifs, renforcement des fonds propres et leadership en matière de durabilité, l’institution confirme sa mutation stratégique.

La discipline du bilan au service de la résilience

Le message délivré lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2026 est limpide : la priorité est à la sécurité. Dans un paysage bancaire chahuté par les crises au Moyen-Orient, la BH Bank a érigé des remparts financiers. Son ratio de solvabilité globale culmine à 15,8 %, dépassant largement les 10 % requis par la Banque Centrale. Ce confort prudentiel, porté par un ratio Tier 1 de 13,3 %, est le fruit d’une stratégie d’assainissement drastique.

La banque a délibérément sacrifié sa rentabilité immédiate — avec un bénéfice net tombant à 39,8 millions de dinars contre 70,4 millions en 2024 — pour fortifier ses provisions, particulièrement face à l’exposition critique du secteur oléicole et de la promotion immobilière.

Une dynamique commerciale intacte malgré les vents contraires

Malgré ce repli du profit net, le moteur commercial de la BH Bank ne s’essouffle pas. Les dépôts de la clientèle ont bondi de 11,3 %, captant plus d’un milliard de dinars de liquidités supplémentaires. Cette confiance des déposants permet à l’institution de maintenir une part de marché de 9,4 % et de se hisser au troisième rang national pour l’octroi de crédits.

Le Produit Net Bancaire (PNB), bien qu’en léger recul à 692,6 millions de dinars, révèle une agilité remarquable sur les marchés financiers : les gains sur le portefeuille titres (+87,3 MD) ont quasiment épongé la baisse des marges d’intérêt et des commissions.

Monsieur Lotfi BEN HAMMOUDA, Directeur Général par Intérim a souligné que “malgré tous les défis, la Banque continuera à jouer pleinement son rôle pour répondre aux besoins de ses clients, soutenir les efforts de l’Etat pour la concrétisation de sa politique économique et sociale notamment en matière de financement de l’Habitat et accompagner les investissements stratégiques des établissements publics.”

Le pivot technologique et le pari de la durabilité

Au-delà des chiffres, c’est la mutation structurelle qui définit l’exercice 2025. La migration vers le système d’information Transact T24 et l’adoption anticipée de la norme ISO 20022 (format MX) placent la banque à l’avant-garde technologique.

Mais le véritable signal fort est extra-financier. En publiant le premier rapport de durabilité d’une banque publique et en visant la certification ESG 1000, la BH Bank cherche à s’aligner sur les standards internationaux d’investissement responsable.

Pour la direction, la viabilité à long terme ne se mesure plus seulement par le ROE (retour sur fonds propres), mais par l’empreinte carbone et l’impact sociétal, transformant ainsi une contrainte réglementaire en un avantage compétitif.