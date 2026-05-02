L’Irak affrontera l’Espagne en match amical le 4 juin prochain au stade Riazor, à La Corogne. Cette rencontre s’inscrit dans la préparation des deux sélections à la Coupe du monde de football 2026.

Un match officialisé à Vancouver

La Fédération irakienne de football (IFA) a confirmé cette affiche après une réunion entre son président Adnan Dirjal et le président de la Fédération espagnole Rafael Louzán. L’échange s’est tenu à Vancouver, en marge du 76e congrès de la FIFA.

Selon le communiqué, la rencontre a été finalisée sur les plans administratif et logistique.

Un stage de préparation en Espagne

Ce match s’intègre dans le programme de préparation de l’Irak. Les “Lions de Mésopotamie” effectueront un stage en Espagne du 18 mai au 5 juin. La rencontre face à la Roja constituera le point d’orgue de cette préparation.

Une confrontation rare entre les deux sélections

Il s’agira seulement du deuxième affrontement entre les deux équipes. Le premier remonte à la Coupe des Confédérations 2009, avec une victoire de l’Espagne (1-0).

Cette nouvelle opposition est présentée comme un test important pour le staff irakien, face à une sélection considérée parmi les références mondiales.

Des groupes déjà définis pour le Mondial

Lors de la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), l’Irak évoluera dans le groupe I avec la France, la Norvège et le Sénégal. L’Espagne sera engagée dans le groupe H aux côtés de l’Arabie Saoudite, de l’Uruguay et du Cap-Vert.