La 34e journée du Championnat d’Espagne de football a débuté vendredi avec la victoire de Majorque sur la pelouse de Gérone (1-0). Le reste des rencontres se déroulera jusqu’à lundi, avec plusieurs affiches impliquant les équipes de tête.

Majorque démarre fort

En ouverture de la journée, Majorque s’est imposé à l’extérieur face à Gérone (1-0). Ce succès permet aux visiteurs de prendre des points dans la lutte pour le maintien, face à un concurrent direct.

Un programme chargé jusqu’à lundi

La suite de la journée s’étale sur trois jours. Samedi, Villarreal reçoit Levante, tandis que Valence affronte l’Atlético Madrid.

D’autres rencontres sont au programme, notamment Alavés face à Athletic Bilbao, ainsi que le duel entre Osasuna et le leader, le FC Barcelone.

Dimanche, plusieurs matchs sont également prévus, dont Celta Vigo contre Elche, Getafe face à Rayo Vallecano, et Betis Séville contre Real Oviedo.

Le choc entre Espanyol Barcelone et le Real Madrid est également au programme.

La journée se conclura lundi avec l’affiche entre Séville FC et la Real Sociedad.

Un classement dominé par le FC Barcelone

Au classement, le FC Barcelone occupe la première place avec 85 points, devant le Real Madrid (74 points). Villarreal complète le podium avec 65 points, suivi de l’Atlético Madrid (60 points).

En bas de tableau, la lutte pour le maintien reste ouverte. Le Séville FC, Levante et le Real Oviedo figurent dans la zone rouge.