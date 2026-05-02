La Jeunesse sportive Kairouanaise a annoncé la nomination de Tarek Jarraya comme entraîneur de l’équipe première pour le reste de la saison. Il remplace le Belge Luc Eymael, dans un contexte sportif délicat.

Un nouveau staff technique

Le club a également dévoilé la composition du staff technique. Tarek Jarraya sera assisté par Hafedh Houarbi et Hamed Labidi en tant qu’entraîneurs adjoints. Jamel Naffeti occupera le poste de préparateur physique, Walid Ben Othmane celui d’entraîneur des gardiens, tandis que Nader Troudi assurera le rôle d’analyste.

Une réaction à une série négative

Ce changement intervient après une série de résultats défavorables en championnat. La JS Kairouan a enchaîné deux défaites lors des dernières journées, face au Club Africain puis à l’US Ben Guerdane.

Ces contre-performances ont compliqué la situation du club dans la lutte pour le maintien.

Une position fragile au classement

Actuellement, la JS Kairouan occupe la 14e place avec 24 points. Elle accuse un retard de quatre points sur l’Olympique de Béja, premier non-relégable.

Un déplacement important à venir

Lors de la 28e journée, la formation kairouanaise se déplacera à Gabès pour affronter l’AS Gabès, actuellement lanterne rouge et déjà reléguée en Ligue 2.