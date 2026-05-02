Le N.1 mondial Jannik Sinner s’est qualifié vendredi pour la finale du Masters 1000 de Madrid en battant le Français Arthur Fils (6-2, 6-4). L’Italien disputera le titre dimanche avec l’ambition d’enchaîner un cinquième sacre consécutif dans cette catégorie.

Une demi-finale maîtrisée

Face au 25e joueur mondial, Jannik Sinner a imposé son rythme dès le premier set. Il a rapidement pris l’ascendant pour conclure 6-2, avant de confirmer sa supériorité dans la seconde manche (6-4). Le N.1 mondial a ainsi validé sa place en finale sans concéder de set.

Une série impressionnante

À 24 ans, Sinner poursuit une dynamique notable. Il enchaîne une 27e victoire consécutive en Masters 1000, avec seulement deux sets concédés sur cette série. L’Italien reste sur quatre titres dans cette catégorie, remportés à Paris, Indian Wells, Miami et Monte-Carlo.

Un cinquième titre en ligne de mire

Dimanche, Sinner tentera de décrocher un cinquième titre consécutif en Masters 1000, ce qui constituerait une première. Pour cela, il devra battre le vainqueur de l’autre demi-finale opposant l’Allemand Alexander Zverev (3e mondial) au Belge Alexander Blockx (69e).