Le Club Africain a signé une deuxième victoire consécutive en Conférence Sahara de la Basket-ball Africa League (BAL 2026), en s’imposant in extremis face à Al Ahly (69-68), samedi à Rabat, lors de la 2e journée.

Ce succès confirme le bon début de parcours du représentant tunisien dans cette phase de groupes.

Un succès arraché après un match serré

La rencontre s’est jouée sur un écart minimal, avec un point d’avance pour le Club Africain au coup de sifflet final. Ce résultat permet au club tunisien d’enchaîner après sa victoire lors de la première journée.

La veille, les Clubistes avaient dominé l’AS Ville de Dakar (85-79), lors de leur entrée en lice dans la compétition.

Leader du groupe après deux journées

Avec deux victoires en autant de matchs, le Club Africain occupe la première place du classement de la Conférence Sahara avec 4 points.

Derrière, le FUS Rabat compte 2 points en un match, tandis que plusieurs équipes suivent avec des bilans variables après deux journées.

Prochain rendez-vous face à la Jeunesse d’Abidjan

Le Club Africain disputera son troisième match mardi prochain face à la Jeunesse d’Abidjan, avec un coup d’envoi prévu à 19h.

La Conférence Sahara regroupe également l’AS Ville de Dakar, Al Ahly, les Maktown Flyers et le FUS Rabat.

Objectif : une place en quarts de finale

À l’issue de cette phase de groupes, les quatre meilleures équipes accéderont aux quarts de finale. Elles y affronteront les qualifiés de la Conférence Kalahari, parmi lesquels figurent notamment les RSBB Tigers, Petro Luanda, Al-Ahly Benghazi et Dar City.

La compétition se déroule à Rabat du 24 avril au 3 mai.