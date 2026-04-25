Le Paris Saint-Germain se rend à Angers, samedi, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, sans deux éléments majeurs : Marquinhos et Vitinha.

Le capitaine parisien a été laissé au repos par son entraîneur Luis Enrique. Il ne figure pas dans le groupe retenu pour affronter Angers SCO. Ce choix s’inscrit dans une logique de gestion d’effectif à l’approche d’une semaine européenne jugée décisive.

Vitinha toujours en phase de reprise

De son côté, Vitinha reste indisponible. Le milieu portugais souffre d’une inflammation au talon droit. Il avait quitté ses partenaires sur blessure lors de la défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2) le week-end précédent.

Le joueur suit actuellement un programme de reprise individualisé, selon les informations communiquées.

Retour de Nuno Mendes dans le groupe

Le PSG enregistre toutefois un retour. Le latéral gauche Nuno Mendes est de nouveau disponible. Il avait été blessé à Anfield lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool FC.

Sa présence constitue une option supplémentaire pour le staff parisien avant ce déplacement.

Une lutte serrée en tête du classement

Au classement, le PSG occupe la première place avec 66 points. Le club devance son principal poursuivant, le RC Lens, de trois longueurs.

Lens a été tenu en échec vendredi sur la pelouse du Stade Brestois 29 (3-3), en ouverture de la 31e journée. Les deux équipes doivent encore s’affronter lors d’un match en retard de la 27e journée.

Un calendrier marqué par l’Europe

Au-delà du championnat, le PSG se projette vers la Ligue des champions. Le club parisien disputera une demi-finale aller face au Bayern Munich mardi prochain, au Parc des Princes. Le match retour est prévu le 6 mai.

Dans ce contexte, la gestion de l’effectif apparaît comme un élément clé à l’approche de ce rendez-vous.