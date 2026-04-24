La 26e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end,

s’annonce décisive à plus d’un titre, avec des confrontations directes en haut du tableau et un duel à distance particulièrement attendu entre les deux co-leaders.

A égalité parfaite avec 55 points, l’Espérance sportive de Tunis et le Club Africain abordent cette journée sous forte pression, à cinq étapes de l’épilogue. Le nul concédé jeudi par l’Espérance face à l’ES Zarzis (2-2) a relancé le suspense entre les deux rivaux qui s’affronteront le 10 mai prochain dans le très attendu derby de la capitale.

Les “Sang et Or” seront ainsi appelés à réagir lors d’un déplacement délicat chez le CA Bizertin (7e), une équipe réputée difficile à manœuvrer sur sa pelouse. Tout autre résultat qu’une victoire compliquerait davantage leur quête du titre, dans un contexte marqué par une pression grandissante en cette fin de saison.

Dans le même temps, le Club Africain recevra la JS Kairouan (14e) au stade de Radès. Si les Clubistes partent favoris sur le papier, ils devront se méfier d’un adversaire en lutte pour le maintien et capable de créer la surprise. Une victoire leur permettrait non seulement de rester au contact, mais aussi de profiter d’un éventuel faux-pas de leur rival pour s’emparer seuls de la tête.

Derrière ce duo, la bataille pour les places africaines s’annonce tout aussi intense. Le choc entre le CS Sfaxien (3e, 49 pts) et le Stade Tunisien (4e, 44 pts), au stade Taïeb Mhiri, constitue l’une des affiches majeures de cette journée. Les Sfaxiens ont l’occasion de consolider leur position sur le podium et de creuser l’écart, tandis que les Stadistes joueront leur va-tout pour revenir dans la course.

A l’affût, l’US Monastir (5e, 39 pts) tentera de rester dans le sillage du top 3 lors de son déplacement à Ben Guerdane face à l’équipe locale (12e, 28 pts). De son côté, l’Etoile du Sahel (6e, 35 pts) n’aura d’autre choix que de s’imposer à domicile face à l’AS Marsa (11e, 28 pts) pour entretenir ses espoirs de remontée.

Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien promet également d’être acharnée.

La JS Omrane (8e, 32 pts) accueillera l’AS Soliman (15e, 17 pts), lanterne rouge ex aequo, dans un match crucial pour les visiteurs. A Gabès, la Jeliza, dernière du classement (17 pts), jouera une carte importante face à l’ES Métlaoui (9e, 32 pts) dans une rencontre disputée à huis clos.

Enfin, l’ES Zarzis (10e, 29 pts), revigorée par son résultat face à l’Espérance, tentera de confirmer à domicile face à l’Olympique de Béja (13e, 25 pts), dans un duel important notamment pour les visiteurs qui espèrent s’éloigner de la zone de relégation.

Le programme

Samedi 25 avril

AU Zouiten:

JS Omrane – AS Soliman

A Sousse:

Etoile du Sahel – AS Marsa

A Gabès (à huis-clos):

AS Gabésien – ES Métlaoui

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – US Monastir

Dimmanche 26 avril

A Radès:

Club Africain – JS Kairouan

A Bizerte:

CA Bizertin – Espérance ST

A Sfax:

CS Sfaxien – Stade Tunisien

A Zarzis:

ES Zarzis – Olympique Béja