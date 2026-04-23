Le FC Barcelone devra terminer la saison sans Lamine Yamal. Le club catalan a annoncé, jeudi, que son attaquant est indisponible en raison d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche.

Une blessure confirmée après le match contre le Celta

Touché mercredi lors de la victoire face au Celta Vigo (1-0), le jeune international espagnol a passé des examens médicaux qui ont confirmé la nature de la lésion. Selon le communiqué du club, cette blessure impose un arrêt jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Une action décisive malgré la blessure

La blessure est survenue en fin de première période, au moment où Lamine Yamal transformait un penalty. Ce but s’est avéré décisif dans la victoire du Barça.

Mondial toujours envisageable

Le FC Barcelone précise que le joueur suivra un traitement conservateur. « Bien qu’il soit forfait pour la fin de saison avec le club, sa disponibilité pour la Coupe du monde reste envisagée », indique le communiqué.

Un coup dur dans la course au titre

Cette absence intervient alors que le Barça se rapproche du titre de Liga. Leader avec neuf points d’avance sur le Real Madrid à six journées de la fin, le club catalan devra aborder le sprint final sans l’un de ses éléments offensifs majeurs.