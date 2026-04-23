Le Bayern Munich s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne en dominant le Bayer Leverkusen (2-0), mercredi soir. Une victoire obtenue à l’extérieur qui confirme la solidité des Bavarois dans cette compétition.

Kane lance le Bayern

Le Bayern a ouvert le score en première période grâce à Harry Kane (22e). L’attaquant anglais a été servi par Jamal Musiala et signe ainsi son 52e but toutes compétitions confondues cette saison.

Une qualification maîtrisée

Globalement dominateurs, les hommes de Munich ont contrôlé la rencontre sans parvenir à se mettre rapidement à l’abri. Il a fallu attendre les ultimes instants pour voir le match se décider.

Diaz scelle la qualification

Dans le temps additionnel (90e+3), Luis Diaz a inscrit le deuxième but, confirmant la qualification du Bayern pour la finale.

Direction la finale

Le Bayern disputera la finale de la Coupe d’Allemagne pour la première fois depuis 2020. Il affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale entre Stuttgart et Fribourg, programmée jeudi.