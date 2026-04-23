L’OGC Nice s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en s’imposant sur la pelouse du Racing de Strasbourg (2-0), mercredi soir, lors de la seconde demi-finale disputée au stade de la Meinau.

Wahi décisif avec un doublé

Les Niçois ont fait la différence grâce à un doublé d’Eli Wahi. L’attaquant a ouvert le score à la 51e minute après une action rapide où il a pris de vitesse la défense et le gardien. Il a ensuite scellé la victoire à la 82e minute sur penalty.

Une bouffée d’oxygène pour Nice

Les hommes de Claude Puel, engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 avec seulement quatre points d’avance sur l’AJ Auxerre (16e et barragiste), s’offrent un répit dans une saison tendue. Ils retrouvent la finale d’une compétition remportée à trois reprises (1952, 1954, 1997).

Strasbourg éliminé malgré un parcours solide

Le Racing de Strasbourg, qui avait fait de cette Coupe de France un objectif majeur, s’arrête aux portes de la finale. Actuellement 8e de Ligue 1, l’équipe entraînée par Gary O’Neil reste toutefois engagée en Ligue Europa Conférence, où elle a atteint les demi-finales pour la première fois de son histoire.

Les Alsaciens, triple vainqueurs de l’épreuve (1951, 1966, 2001), avaient jusque-là remporté tous leurs matches sans passer par les prolongations ni les tirs au but.

Une finale inédite face à Lens

L’OGC Nice affrontera en finale le RC Lens, qualifié la veille après sa victoire contre le FC Toulouse (4-1). Les Lensois, actuellement deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG, disputeront la quatrième finale de Coupe de France de leur histoire, sans en avoir encore remporté une.

La finale se jouera le 22 mai au Stade de France, à Paris.