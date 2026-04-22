L’Inter Milan s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Italie après sa victoire renversante face à Côme (3-2), mardi à San Siro. Menés 2-0 à domicile, les Nerazzurri ont inversé la tendance en fin de match pour valider leur billet, après le nul (0-0) à l’aller.

Un scénario renversant

La rencontre avait pourtant mal commencé pour l’Inter. Côme a pris l’avantage grâce à Martin Baturina (32e, 0-1), avant de creuser l’écart par Lucas Da Cunha en début de seconde période (48e, 0-2).

Dos au mur, les Milanais ont réagi dans le dernier quart d’heure. Hakan Calhanoglu a inscrit un doublé (69e, 86e) pour remettre les deux équipes à égalité.

Calhanoglu décisif jusqu’au bout

Dans la foulée, le milieu turc s’est illustré une nouvelle fois en délivrant une passe décisive à Petar Sucic (89e), qui a offert la victoire à l’Inter dans les dernières minutes.

Ce succès permet aux hommes de Milan de se qualifier pour la finale, prévue le 13 mai à Rome.

Une finale encore indécise

L’Inter affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Atalanta Bergame et la Lazio Rome. Les deux équipes s’étaient neutralisées à l’aller (2-2) et doivent se départager lors du match retour à Bergame.

Objectif doublé pour l’Inter

Leader de Serie A, avec 12 points d’avance sur Naples à cinq journées de la fin, l’Inter peut désormais viser un doublé national.

Sur la scène européenne, son parcours s’est arrêté en barrages de Ligue des champions face au club norvégien de Bodo Glimt.