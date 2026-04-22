Le Real Madrid a renoué avec la victoire mardi en Liga en s’imposant face à Alavés (2-1) au stade Santiago Bernabéu. Un succès qui permet au club madrilène de revenir provisoirement à six points du FC Barcelone, leader du championnat.

Une réaction après l’élimination européenne

Une semaine après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le Real (2e, 73 points) a assuré l’essentiel sans réellement briller. Cette victoire met fin à une série de quatre matches sans succès.

Le Barça (79 points) doit affronter le Celta Vigo mercredi au Camp Nou.

Mbappé et Vinicius font la différence

Bousculés par Alavés, actuellement en lutte pour le maintien (17e, 33 points), les Madrilènes ont fait la différence grâce à deux frappes lointaines.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 30e minute (1-0), avant que Vinicius Junior ne double la mise à la 50e minute (2-0). L’une des frappes a été déviée, l’autre parfaitement enroulée.

Une fin de match sous pression

Alavés, entreprenant, s’est procuré plusieurs occasions. L’attaquant Toni Martinez, déjà dangereux auparavant avec un tir sur le poteau, a réduit l’écart dans le temps additionnel (90e+3, 2-1).

Malgré cette réaction tardive, le Real Madrid conserve l’avantage et entretient un mince espoir dans la course au titre.