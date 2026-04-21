Manchester City, Chelsea, l’Inter Milan et la Juventus Turin participeront à des matches amicaux de pré-saison à Hong Kong en août. L’annonce a été faite mardi par les clubs concernés.

Un mini-tournoi au Kai Tak Stadium

Les rencontres se dérouleront au Kai Tak Stadium, une enceinte de 50 000 places inaugurée il y a un an. Le tournoi, baptisé « Hong Kong Football Festival », débutera le samedi 1er août avec une affiche entre Manchester City et l’Inter Milan.

La compétition se conclura le mercredi 5 août avec une opposition entre Chelsea et la Juventus Turin.

Des entraînements ouverts au public

En marge des matches, les quatre clubs européens ont prévu d’ouvrir leurs séances d’entraînement au public. Les supporters présents sur place pourront ainsi assister à la préparation des équipes.

Hong Kong, étape estivale du football européen

D’autres rencontres amicales sont également programmées dans la ville. Le Bayern Munich et Aston Villa ont annoncé un match le 7 août.

La saison précédente, Liverpool et Tottenham avaient déjà disputé des rencontres à Hong Kong, respectivement face à l’AC Milan et Arsenal.