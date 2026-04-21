Wolverhampton a été officiellement relégué en deuxième division anglaise lundi, à l’issue de la 33e journée de Premier League. Dernier du classement avec 17 points, le club des Midlands de l’Ouest ne peut plus rattraper West Ham, premier non relégable, qui compte 33 points.

Une relégation devenue inévitable

La situation des Wolves était déjà très compromise après leur défaite à Leeds (3-0), samedi, la 22e en 33 journées. Leur sort est devenu officiel après le match nul décroché par West Ham sur la pelouse de Crystal Palace (0-0).

Même en remportant leurs cinq derniers matches, Wolverhampton ne peut plus combler son retard.

Une saison marquée par les difficultés

Le club anglais a connu un exercice 2025-2026 difficile du début à la fin. Wolverhampton n’a quitté la dernière place qu’une seule journée, après la deuxième, en raison d’une différence de buts plus favorable que West Ham à ce moment-là.

La première victoire des Wolves n’est intervenue qu’en janvier, face à West Ham (3-0). Un court sursaut a été observé entre fin février et mi-mars, avec deux succès contre Aston Villa et Liverpool, suivis d’un nul face à Brentford. Ces résultats n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Deux entraîneurs sans solution

La direction avait limogé l’entraîneur Vitor Pereira en novembre, alors que l’équipe ne comptait que deux points après dix journées. Son successeur, Rob Edwards, n’est pas parvenu à redresser la situation.

Retour en Championship

Wolverhampton évoluera la saison prochaine en Championship, huit ans après son dernier passage à ce niveau lors de la saison 2017-2018.