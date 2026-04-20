L’USM Alger s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football après son match nul face à l’Olympique Safi (1-1), dimanche soir en demi-finale retour. Le club algérien passe grâce à la règle du but à l’extérieur, après un score cumulé de 1-1, l’aller s’étant soldé par un nul vierge (0-0).

Un match retardé par des incidents

Initialement prévu à 20h00, le coup d’envoi a été reporté à 21h20, soit près d’une heure et demie plus tard. Ce retard fait suite à un envahissement du terrain par un grand nombre de supporters locaux.

Un penalty décisif pour l’USMA

L’USM Alger a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période (45e+1). La VAR a signalé un penalty après une main dans la surface. Ahmed Khaldi a transformé la tentative pour donner l’avantage aux siens (0-1).

Safi égalise sans renverser la situation

L’Olympique Safi est revenu au score à la 75e minute. Moussa Koné a égalisé de la tête, sur un corner venu de la droite (1-1). Malgré cette réaction, le club marocain n’a pas réussi à inscrire le but supplémentaire nécessaire pour se qualifier.

Une finale face au Zamalek

Vainqueur de l’édition 2023, l’USM Alger retrouvera le Zamalek en finale. Le club égyptien s’est qualifié après avoir éliminé le CR Belouizdad (0-1, 0-0).

La finale de la Coupe de la CAF 2026 se jouera en aller-retour. Le match aller est prévu le 9 mai à Alger, tandis que la manche retour se déroulera le 16 mai au Caire.