L’ambassadeur de Tunisie à Ankara, Ahmed Ben Sghaïer, a reçu, le 14 avril 2026, le président de l’Union des architectes turcs, Elyas Demirci, et le PDG de la société « BEST TASARIM İNŞAAT A.Ş. », Muammer Çanakcı, en vue de préparer la participation d’une délégation d’entreprises turques à la 9e édition de la Conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » (FITA 2026), prévue les 28 et 29 avril à Tunis.

La rencontre a porté sur plusieurs projets que certaines entreprises turques envisagent de présenter lors de leur visite de travail en Tunisie. La société BEST TASARIM İNŞAAT A.Ş., forte de plus de 50 projets réalisés en Turquie et à l’international dans les domaines de l’infrastructure, de l’irrigation et du paysage, figure parmi les acteurs turcs susceptibles de concrétiser des partenariats lors de la FITA 2026.

Selon les canaux officiels du ministère des Affaires étrangères, cette initiative s’inscrit dans la continuité des séances de travail menées à Ankara les 9 et 10 avril 2026, à l’occasion de la visite d’une délégation économique tunisienne en Turquie.

La FITA 2026, qui se tiendra à Tunis, constituera l’une des principales plateformes de dialogue économique du continent africain. L’événement réunira plus de trois mille participants issus de 65 pays, dont des ministres, des décideurs publics, des chefs d’entreprise et des investisseurs privés.