La Tchèque Karolina Muchova, 12e joueuse mondiale, a battu l’Ukrainienne Elina Svitolina (N.7) en demi-finale du tournoi WTA 500 de Stuttgart sur terre battue en trois sets 6-4, 2-6, 6-4.

Pour la huitième finale de sa carrière sur le circuit WTA, Karolina Muchova défiera la Kazakhe Elena Rybakina, N.2 mondiale, ou Mirra Andreeva, 10e mondiale et tombeuse d’Iga Swiatek vendredi, qui s’affrontent dans la seconde demi-finale en fin d’après-midi.

Au lendemain de sa victoire (6-3, 5-7, 6-3) contre l’Américaine Coco Gauff, N.3 mondiale, Muchova s’offre une deuxième joueuse du top 10 mondial en moins de 24 heures.

Elle disputera dimanche sa deuxième finale de la saison après avoir remporté le WTA 1000 de Doha à la mi-février. Il y a trois semaines, elle s’était hissée en demi-finales du WTA 1000 de Miami, battue par Coco Gauff, qui l’avait également sortie en 8es de finale à l’Open d’Australie.

Grâce à sa victoire samedi, la 22e de sa saison, Muchova remontera à la 11e place au classement WTA du début de semaine prochaine.