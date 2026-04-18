Le Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM-Tunis) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la troisième édition du Salon National des Arts Plastiques qui aura lieu au siège du Musée à la Cité de la Culture, du 13 juin au 13 juillet 2026.

Initié par le ministère des Affaires culturelles, cet événement se tient deux fois par an, en janvier et en juin. Il permet aux artistes plasticiens tunisiens de présenter leurs œuvres dans diverses disciplines.

Les artistes intéressés sont invités à soumettre leur candidature via le formulaire en ligne avant le 13 mai 2026.

Les artistes peuvent proposer jusqu’à trois œuvres. Chaque dossier de participation doit inclure une biographie de l’artiste de 200 mots, ainsi que trois images des œuvres soumises en format JPG, accompagnées d’une description technique détaillée.

Toutes les informations relatives à cet appel sont consultables sur les pages officielles du ministère et du Musée .