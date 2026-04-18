L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts – Beït al-Hikma organisera, les 22 et 23 avril à son siège à Carthage, un colloque consacré au thème « L’histoire à l’épreuve de la littérature tunisienne francophone ».

Cette rencontre réunira des universitaires tunisiens ainsi que des intervenants du Maroc et de France autour des relations entre écriture littéraire et récit historique, des enjeux de mémoire et des formes de relecture du passé dans la production francophone.

Parmi les intervenants figurent notamment Samir Marzouki, Mohammed Habiballah, Tahar Bekri, Wafa Bseis, Issam Maachaoui et Ferdaws Bouaine. Les communications porteront sur l’évolution du roman tunisien francophone, les représentations de figures historiques et les interactions entre littérature et historiographie. Des interventions seront consacrées à des œuvres d’auteurs comme Colette Fellous.

Le programme prévoit plusieurs séances thématiques, incluant des participations à distance. Les travaux débuteront à 08h45 et se clôtureront par un débat général.

Les personnes intéressées peuvent consulter le programme détaillé des deux journées sur le site de l’Académie.