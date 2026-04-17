Les 18ᵉ Journées de l’éco-construction et de l’innovation se tiendront les 21 et 22 avril au Centre international de congrès de Tunis (CICT-UTICA), réunissant professionnels et décideurs autour de la transition écologique du secteur du bâtiment.

Placées sous l’égide du ministère de l’Environnement et organisées par Invest Consulting N.A, en partenariat avec les ministères de l’Équipement et de l’Habitat, ces assises, organisées sous forme d’expo-conférences, visent à répondre aux impératifs économiques, réglementaires et climatiques de cette mutation sectorielle.

Selon une page dédiée sur le réseau social Facebook, le programme s’articule autour de trois axes. Des conférences techniques traiteront de l’intelligence artificielle appliquée à l’architecture verte, de la décarbonation des chantiers, ainsi que d’alternatives constructives comme l’ossature métallique et les fondations sans béton. Deux masterclasses sont également prévues : la première présentera des retours d’expérience égyptiens et marocains en éco-construction ; la seconde abordera le financement vert, l’accompagnement des start-up et la prévention du « greenwashing ». Un espace d’exposition facilitera les échanges B2B entre industriels, promoteurs, bureaux d’études et investisseurs.

À l’issue des travaux, une feuille de route opérationnelle sera remise aux pouvoirs publics et aux acteurs de la filière. Ce corpus de recommandations vise à aligner progressivement le secteur tunisien sur les standards internationaux de performance énergétique et de responsabilité environnementale.

Rendez-vous incontournable pour la profession, l’événement permettra aux participants d’identifier les leviers techniques et financiers de la construction durable, de développer des partenariats et de contribuer à une stratégie sectorielle concertée, jugée essentielle pour la compétitivité et la résilience du bâtiment en Tunisie.