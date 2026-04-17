Une liste de 33 projets dont 14 sont prioritaires a été identifiée dans le cadre du projets “Soumoud” visant à renforcer la résilience urbaine de l’archipel de Kerkennah (Côte est de la Tunisie), face aux changements climatiques a fait savoir, vendredi, à Tunis, la coordinatrice du projet à l’ ONU-Habitat, Mariem Rekik.

Ces projets qui ont été identifiés de concert avec les associations et les acteurs locaux, sont des projets bancables qui visent essentiellement à atténuer les effets des changements climatiques sur les écosystèmes et les infrastructures de l’archipel, a-t-elle ajouté lors d’une journée d’échange sur le thème “Voies résilientes pour l’adaptation au climat : le projet Soumoud dans l’archipel de Kerkennah en Tunisie”, par ONU-Habitat et la Municipalité de Kerkennah.

Lancé en février 2024, le projet “Soumoud” (Résilience), déclinaison locale en Tunisie du programme onusien “RISE UP”, vise à renforcer la résilience urbaine en Tunisie, en particulier dans l’archipel de Kerkennah, en s’attaquant aux impacts du changement climatique tels que la montée du niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes, les inondations et les sécheresses.

Une approche globale et intégrée de la vulnérabilité climatique, de l’urbanisation et de la biodiversité

A ce stade, il a abouti à deux résultats clés, le premier est l’ Evaluation de la vulnérabilité multicouches (MVA), qui a établi une base de données SIG (système d’information géographique) qui permet d’analyser les pressions interconnectées d’urbanisation, les risques climatiques et la perte de biodiversité de manière intégrée. Le second, le Plan d’action pour la résilience urbaine (URAP), présente une vision stratégique et à long terme pour un développement urbain durable et résilient de l’archipel de Kerkennah, mise en œuvre à travers une liste complète de projets prioritaires articulée dans des feuilles d’action détaillées. Des efforts continus de mobilisation de fonds et de ressources ainsi que de construction de partenariats sont poursuivis afin de maximiser les opportunités de mise en œuvre du portefeuille de projets de résilience, en pleine conformité avec les cadres mondiaux, les stratégies nationales et la vision globale de développement et les objectifs stratégiques de l’URAP.

La coordinatrice du projet a également fait savoir que les projets identifiés seront intégrés dans le cadre des prochains plans de développement ainsi que dans le cadre du prochain schéma directeur d’aménagement de la zone sensible des îles de Kerkennah dont l’élaboration a été lancée, en juillet 2025, par le ministère de l’Equipement.

Le projet “Soumoud” s’inscrit dans le cadre du programme Villes résilientes pour les vulnérables urbains (RISE UP) pour la résilience urbaine durable en Bolivie, Colombie, Ethiopie, Jordanie et Tunisie, mis en œuvre par ONU-Habitat et financé par l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID).

Le programme “RISE-UP” mobilise des investissements à grande échelle pour renforcer la résilience et améliorer les conditions socio-économiques dans les communautés urbaines vulnérables.

En favorisant la coopération à travers les contextes locaux, régionaux et interrégionaux, l’événement vise à mettre en avant les défis communs et les solutions innovantes, encourager des initiatives conjointes à travers des régions géographiques diverses, soutenir l’accès aux opportunités de financement climatique et aligner les actions locales sur les cadres de politique climatique mondiale.