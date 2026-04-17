Les conditions météorologiques restent globalement instables ce jour, avec un ciel souvent chargé sur la majorité du territoire. Des pluies éparses sont attendues à l’extrême sud-est, tandis que les autres régions connaîtront un temps passagèrement nuageux.

Ciel nuageux et pluies localisées

Le temps se maintient sous un régime nuageux à très nuageux sur l’ensemble du pays. Les précipitations demeurent limitées et concernent principalement l’extrême sud-est. Ailleurs, le ciel restera couvert par intermittence, sans phénomènes significatifs annoncés.

Cette configuration traduit une instabilité diffuse, sans système pluvieux généralisé. Les conditions varient donc selon les zones, avec une dominance des nuages sur la plupart des régions.

Vent fort près des côtes

Le vent souffle de secteur nord. Il est relativement fort sur les zones côtières, ce qui peut influencer les conditions de navigation et la sensation de fraîcheur en bord de mer. À l’intérieur du pays, il reste faible à modéré.

Cette différence de régime entre littoral et intérieur marque un contraste habituel dans la répartition des vents sur le territoire. Les zones exposées en bord de mer sont les plus concernées par les rafales.

Mer agitée à très agitée par endroits

La mer est agitée dans la région de Serrat ainsi que dans le golfe de Gabès. Sur le reste des côtes, elle est agitée à localement très agitée.

Ces conditions appellent à la prudence pour les activités maritimes. L’état de la mer varie selon les secteurs, avec une intensification notable dans certaines zones exposées.

Températures en légère hausse

Les températures affichent une légère hausse. Les maximales varient entre 18 et 23°C au nord et sur les régions côtières. Elles se situent autour de 16°C sur les hauteurs de l’ouest.

Dans les autres régions, les températures oscillent entre 24 et 27°C. Elles peuvent atteindre jusqu’à 28°C à Tozeur.

Cette évolution confirme un maintien de conditions relativement douces sur une grande partie du pays, malgré la persistance des nuages et du vent.