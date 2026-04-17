Le FC Barcelone a annoncé avoir saisi à nouveau l’UEFA après son élimination en quart de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Le club catalan conteste plusieurs décisions arbitrales prises lors de cette double confrontation perdue sur un score cumulé de 3-2.

Des décisions jugées non conformes

Dans un communiqué, le Barça estime que certaines décisions n’étaient pas « conformes aux Lois du Jeu ». Il dénonce « une application incorrecte du règlement » ainsi qu’un « manque d’intervention adéquate du système VAR ».

Le club met en avant plusieurs situations litigieuses, notamment deux actions susceptibles, selon lui, d’être sanctionnées par un penalty, mais qui n’ont pas donné lieu à une intervention de l’assistance vidéo.

Des expulsions et un sentiment de préjudice

Le FC Barcelone souligne également avoir terminé les deux matches à dix joueurs, après les expulsions de Pau Cubarsí puis d’Eric Garcia.

Selon le club, « l’accumulation de ces erreurs a eu un impact direct sur le déroulement des matches et sur le résultat final », évoquant une « perte sportive et économique importante ».

Une démarche renouvelée auprès de l’UEFA

Le quintuple champion d’Europe indique réitérer ses demandes auprès de l’instance dirigeante du football européen. Il se dit prêt à « collaborer afin d’améliorer le système d’arbitrage » et à garantir une application « plus rigoureuse, équitable et transparente » du règlement.

Cette nouvelle plainte intervient après le rejet d’une première requête, jugée « irrecevable » par l’UEFA, concernant une main présumée du défenseur madrilène Marc Pubill lors du match aller.