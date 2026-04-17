La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri, a souligné que son département a consacré un budget total de plus de 12,8 millions de dinars pour la promotion des établissements de protection des personnes âgées au cours de l’année 2026, qui couvre la réhabilitation de centres existants et la création d’un nouveau centre dans le gouvernorat de Siliana.

Elle a précisé dans sa réponse à une question écrite de la députée à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Amal Meddeb, que les interventions programmées par le ministère portent sur le parachèvement des travaux de réhabilitation du centre de protection des personnes âgées à Béja, moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars et du centre de la Manouba, avec un coût estimé à 4 millions de dinars.

Un nouveau centre de protection des personnes âgées sera lancé à Siliana d’une capacité de 96 lits moyennent un budget de 5 millions de dinars consacré à la construction du bâtiment et 800 mille dinars pour son équipement.

La ministre de la famille a également indiqué dans sa réponse que la capacité actuelle des établissements de protection des personnes âgées (au total 10) est de 484 lits, relevant que 360 personnes âgées sont hébergées dans ces établissements.

Jebri a indiqué que les conditions d’hébergement des personnes âgées sont régies par la loi n° 114 de 1994, stipulant que cette démarche doit être volontaire par tout demandeur, âgé de 60 ans, sans soutien familial, sans logement et ayant un faible revenu.

Le dossier médical doit prouver que la personne âgée est exempte de maladies infectieuses ou contagieuses qui pourraient représenter un risque pour les résidents.

Concernant les procédures d’admission, la ministre de la famille a souligné qu’une demande doit être déposée auprès des services centraux ou régionaux, suivie d’une enquête sociale en coordination avec les services des affaires sociales, avant de soumettre le dossier devant la commission d’admission.