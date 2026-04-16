Douze entreprises tunisiennes ont participé, au salon de la production agroalimentaire “Djazagro 2026″, tenu du 12 au 15 avril 2026 à Alger, a indiqué le Centre de promotion des exportations (CEPEX), dans un communiqué publié jeudi.

Le salon de la production agroalimentaire “Djazagro” est un rendez-vous annuel de référence pour les professionnels de la transformation alimentaire, de l’emballage et de l’industrie agroalimentaire en Algérie et en Afrique du Nord.

Cette participation, accompagnée par le CEPEX à travers son Bureau à Alger et en coordination avec l’Ambassade de Tunisie en Algérie, est organisée à l’initiative d’un opérateur privé tunisien.

“Cela reflète le dynamisme des entreprises nationales et leur intérêt soutenu pour le marché algérien”, a précisé le CEPEX

“Cet accompagnement a porté notamment sur l’information relative à l’environnement du marché algérien, ses évolutions réglementaires et ses spécificités sectorielles, ainsi que sur la facilitation des contacts professionnels”.

Les entreprises tunisiennes participantes ont présenté une offre diversifiée couvrant, notamment l’industrie verrière, l’emballage flexible et plastique, les solutions dédiées aux secteurs laitier, agroalimentaire et des boissons, la fabrication de bouchons et de préformes PET, l’intégration de lignes de mise en bouteille, les process industriels, ainsi que l’impression et le packaging.

Le segment des ingrédients et intrants agroalimentaires était également représenté à travers des solutions répondant aux exigences techniques et qualitatives du marché.

“Djazagro 2026” a rassemblé plus de 700 exposants issus de 28 pays et près de 26 000 visiteurs professionnels, confirmant son positionnement comme plateforme stratégique d’échanges et de partenariats.

La participation tunisienne s’inscrit dans la mission permanente d’orientation, de veille et de soutien assurée par le CEPEX au profit des exportateurs tunisiens, y compris dans le cadre d’initiatives individuelles présentant un intérêt stratégique pour le développement et la consolidation des échanges bilatéraux.