La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé, hier mercredi, une réunion de travail consacrée à l’élaboration d’un plan de communication cohérent, en coordination avec les institutions relevant de son département. L’objectif est de mieux faire connaître les grands projets du ministère ainsi que ses orientations futures.

A cette occasion, une note d’orientation a été présentée, portant sur les principaux axes de communication et les liens à renforcer entre le secteur culturel et les différents médias.

Dans ce contexte, la ministre a souligné la nécessité d’harmoniser le discours médiatique, de simplifier l’accès à l’information et de garantir la transparence, la précision ainsi que la fiabilité des informations.

Elle a également pris connaissance des propositions et des points de vue formulés par les directeurs et directeurs généraux, en vue de construire un discours médiatique pertinent, en phase avec les attentes des citoyens, toutes générations et catégories sociales confondues, et à même de valoriser l’action culturelle en Tunisie.