

QNB, une institution financière de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du premier trimestre 2026.

Les bénéfices nets ont atteint 4,33 milliards QAR (1,19 milliards USD) au 31 mars 2026, réalisant ainsi une progression de 2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le résultat d’exploitation a progressé de 10% pour atteindre 12,08 milliards QAR (3,32 milliards USD), reflétant ainsi la performance du Groupe à maintenir une croissance au niveau de diverses sources de revenus.

Le total des actifs au 31 mars 2026 a enregistré une augmentation de 6 % par rapport au 31 mars 2025 pour atteindre 1 410 milliards QAR (387 milliards USD), principalement due à la croissance des prêts et avances qui ont augmenté de 8% pour atteindre 1028 milliards QAR (282 milliards USD).

L’évolution du volume des nouveaux dépôts et leur diversification ont contribué à l’augmentation des ressources clientèle de 5% par rapport au 31 mars 2025 pour atteindre 974 milliards QAR (267 milliards USD).

L’efficacité opérationnelle du Groupe QNB (mesuré par le ratio coût-revenu) a atteint 24,1%, soit l’un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Au 31 mars 2026, le ratio des prêts non-performantes a atteint 2,7%, soit l’un des taux les plus faibles des institutions financières de la région MEA, reflétant ainsi la haute qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficiente du risque de crédit.

Par ailleurs, le taux de provisionnement des créances douteuses a été maintenu à 100% reflétant la politique prudente adoptée par le Groupe par rapport aux créances non-performantes.

Le total des capitaux propres a progressé de 10% par rapport à mars 2025 pour atteindre 125 milliards QAR (34 milliards USD). Le bénéfice par action a atteint 0,44 QAR (0,12 USD).

Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) a atteint 19,4% au 31 mars 2026. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) ont atteint respectivement 147% et 107% au 31 mars 2026, dépassant ainsi les exigences minimales règlementaires de la Banque Centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Depuis 28 février 2026, la région du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) a connu des hostilités et une instabilité régionale ayant un impact direct sur les corridors maritimes adjacents, avec des effets connexes sur l’approvisionnement énergétique et les routes de transport maritime.

Malgré ces tensions régionales, le Groupe QNB a maintenu son modèle d’activité, soutenu par un modèle opérationnel robuste, un cadre institutionnel bien établi et des investissements continus dans les capacités bancaires numériques, garantissant à sa clientèle un accès sécurisé et fiable à ses services. Bien que les événements géopolitiques aient engendré un certain niveau d’incertitude, le système bancaire est demeuré solide et résilient et la situation générale est progressivement revenue à la normale.

Le Groupe QNB dispose d’un cadre solide de continuité d’activité et de gestion de crise, soutenant sa résilience opérationnelle face à un large éventail de scénarios géopolitiques et opérationnels.

Grâce à une infrastructure résistante, à des capacités opérationnelles diversifiées et à une coordination étroite avec les autorités nationales et les régulateurs, le Groupe est parvenu à assurer la continuité de ses services et à maintenir une pleine capacité opérationnelle au cours des dernières semaines et pour l’avenir.

La Banque Centrale du Qatar (BCQ) a également annoncé un ensemble de mesures de précaution visant à préserver le bon fonctionnement des marchés et à soutenir des niveaux de liquidité élevés sur le marché qatari, notamment la mise à disposition de facilités de pension livrée illimitées en riyal qatari, l’introduction d’une facilité de repo à terme allant jusqu’à trois mois, ainsi qu’une réduction de 100 points de base des exigences de réserves afin d’injecter des liquidités supplémentaires dans le système bancaire. La BCQ a également autorisé les banques à accorder des reports temporaires de paiement aux emprunteurs affectés, conformément aux politiques internes et aux directives de supervision. Ces reports de paiement ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les résultats financiers des banques.

Le Groupe QNB emploie plus de 31.000 collaborateurs répartis sur plus de 900 sites, à travers 28 pays dans 3 continents et dispose de plus de 5.000 distributeurs automatiques de billets.