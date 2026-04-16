Une journée d’études intitulée “La Manouba : Histoire, Mémoire et Patrimoine” se tiendra le 9 mai 2026 à la Bibliothèque régionale de la Manouba, dans le cadre de la 35ème édition du Mois du Patrimoine (18 avril-18 mai), placée cette année sous le thème “Patrimoine et Architecture”. Cette rencontre sera organisée également en prélude à l’événement culturel et sportif “Marathon des Palais”, prévu le 14 juin prochain.

Pensé comme bien plus qu’une simple manifestation sportive, le “Marathon des Palais” ambitionne de mettre en valeur la richesse architecturale et historique de la région de la Manouba, en invitant à redécouvrir ses palais et monuments à travers un parcours alliant effort physique et immersion patrimoniale. Il s’inscrit ainsi dans une approche de valorisation du territoire, où patrimoine, mémoire et pratiques contemporaines se rejoignent.

Organisée par l’Association “Manouba pour les Monuments et la Culture” (AMMC), en collaboration avec le Club Business Coaching (CBC) Manouba, et en partenariat avec le Gouvernorat de Manouba, la Direction régionale des Affaires culturelles, le Laboratoire “Régions et Ressources Patrimoniales de la Tunisie” ainsi que la Bibliothèque régionale de la Manouba, cette journée d’études ambitionne de proposer un espace de réflexion et d’échange autour de l’histoire de la région, de ses héritages multiples et des enjeux liés à leur préservation.

A travers des interventions de chercheurs, d’acteurs culturels et de spécialistes du patrimoine, cette rencontre mettra en lumière les différentes strates historiques de la Manouba, tout en interrogeant les formes contemporaines de valorisation du patrimoine, dans un contexte où celui-ci constitue un levier essentiel de développement culturel et territorial.