Le marché Boursier a clôturé la séance de mercredi, 15 avril 2026, sur une note haussière. Le benchmark a enregistré une légère progression de 0,07 % à 15617,09 points dans un volume soutenu de 19,9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

TELNET a été la valeur vedette de la séance. L’action a signé une avancée de 6 % à 10,180 D, tout en chapeautant le palmarès des échanges notant que la valeur a drainé des capitaux de 9,3 MD sur la séance.

Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a inscrit une hausse de 5,1 % à 8,120 D en drainant des capitaux de 568 mille dinars.

Le titre STIP s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –4,5 % à 11,890 D faisant savoir que la valeur a drainé un volume global de 33 mille dinars sur la séance.

Dans le registre des baisses, le titre SOMOCER a régressé de –4,4 % à 0,650 D. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 42 mille dinars.