La Tunisie est l’invitée d’honneur de la 4ème édition de la Foire du livre arabo-canadien, qui aura lieu du 24 au 26 avril 2026 à Mississauga dans l’Ontario, aux côtés du Sultanat d’Oman. Cette manifestation verra la participation de 50 maisons d’édition de 14 pays arabes et de 3 pays non arabes qui présenteront leurs publications en arabe, anglais, français, tamazight et kurde.

Placée sous le thème ” Notre culture, notre pont “, cette édition célébrera la littérature tunisienne en accueillant quelques poètes, écrivains et artistes, avec un hommage particulier au grand poète tunisien disparu, Abou el Kacem Chebbi, désigné ” Personnalité de la Foire “.

La directrice de l’événement, Reham Teama, a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’un espace sera dédié aux lectures poétiques inspirées de l’œuvre de Chebbi. Cet intermède intitulé ” Abou el Kacem : l’arbre étendu de la création “, sera présenté par le poète tunisien Karim Charrad, le poète irakien Amer Al-Raqiba et la poétesse palestinienne Rubaa Chaabane.

La journée du 25 avril a prévu des colloques littéraires et philosophiques qui réunira les écrivains tunisiens avec Monia Mazigh, Sami Bibi et Karim Charrad. La poétesse algérienne Salima Saadi fera, à cette occasion, une lecture en arabe, anglais, français et amazigh, des poèmes d’Abou el Kacem Chebbi.

Les visiteurs auront également rendez-vous avec la musique du patrimoine tunisien le 25 avril 2026, dans un spectacle avec la participation de Walid El Gharbi, Yosr Bessadek et Karim Charrad, avec la participation du poète algérien Mehdi Felfoul.

Le public pourra, notamment découvrir les publications de maisons d’édition tunisiennes, telles que Dar Mohamed Ali Hammi, Dar Al Tanweer et Dar Al Kitab. Des parutions du ministère des Affaires culturelles, offerts par l’ambassade de Tunisie au Caire, seront également présentés, selon Mme Teama.

Enfin, les arts plastiques seront au rendez-vous avec une exposition de l’artiste plasticienne Mariclaire Plante, qui présentera des œuvres exprimant sa vision et son attachement pour la Tunisie.