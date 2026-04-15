Des rencontres professionnelles d’affaires (B to B) dédiées au secteur de l’agroalimentaire seront organisées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), les 23 et 24 juin 2026, à Varsovie en Pologne.

Un appel a été lancé par le CEPEX aux exportateurs tunisiens du secteur de l’agroalimentaire (huile d’olive, dattes et dérivés, harissa, tomates séchées, fruits et légumes frais et en conserve, conserves de thon et de sardines, produits halal et produits biologiques, couscous et pâtes alimentaires…) pour participer à cet évènement.

L’objectif, selon le centre, est “d’offrir l’opportunité aux professionnels tunisiens du sceteur pour nouer de nouveaux contacts d’affaires et positionner l’offre tunisienne sur le marché polonais”.

Des rendez-vous préétablis avec des importateurs et distributeurs ciblés et des visites à des de centrales d’achats et acteurs de la grande distribution en Pologne sont prévus dans le cadre de ce déplacement.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à ces rencontres sont invitées à confirmer leur inscription, via un lien disponible sur le site du CEPEX, avant le 22 avril 2026.