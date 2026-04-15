L’Institut national de la météorologie (INM) a placé, mercredi, plusieurs gouvernorats en vigilance orange en raison de perturbations météorologiques attendues. Les régions concernées sont le Grand Tunis, Nabeul, Bizerte, Béjà et Jendouba. Ce niveau d’alerte signale des phénomènes dangereux nécessitant une vigilance accrue.

Deux niveaux d’alerte activés

En parallèle, dix autres gouvernorats ont été classés en vigilance jaune : Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Siliana, Le Kef, Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax. Ce niveau indique des conditions météorologiques à surveiller, sans caractère extrême.

Selon l’INM, la carte de vigilance a été actualisée mercredi pour tenir compte de l’évolution des conditions climatiques prévues.

Pluies intenses, vents forts et risques de grêle

Les prévisions annoncent des pluies orageuses, parfois intenses, avec des cumuls localement importants. Des chutes de grêle sont également possibles par endroits.

Les vents devraient atteindre temporairement plus de 70 km/h en rafales, notamment sous orages. Ces conditions pourraient perturber les activités quotidiennes et compliquer la circulation dans certaines zones.

Risques d’inondations et perturbations

L’INM met en garde contre des cumuls importants de précipitations sur de courtes durées. Cette situation peut entraîner des crues inhabituelles des oueds et fossés, en particulier dans les zones habituellement inondables. Des débordements des réseaux d’assainissement restent possibles.

Des coupures d’électricité peuvent également survenir en raison des conditions météorologiques.

Appel à la vigilance et consignes de sécurité

Face à ces risques, l’institut recommande de se tenir informé de l’évolution de la situation avant tout déplacement. Il appelle à la prudence sur les routes et insiste sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité.

Les habitants des zones exposées doivent éviter les sous-sols durant l’épisode pluvieux et rester attentifs aux alertes diffusées.

Une carte actualisée régulièrement

La vigilance météorologique vise à alerter la population et à permettre aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires de se mobiliser. La carte de vigilance est mise à jour au moins deux fois par jour, à 7h et à 17h, pour signaler les risques potentiels dans les 24 heures.