Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé l’ouverture des candidatures pour un stage de formation et de sélection destiné aux danseurs et danseuses, âgés de 18 à 25 ans, en vue d’intégrer la Troupe Nationale des Arts Populaires.

Selon un communiqué publié ce mardi, cet appel s’inscrit dans le cadre des préparatifs des tournées estivales 2026 de la Troupe et de la création de sa nouvelle production artistique.

Les candidats, justifiant de compétences en danse traditionnelle ou contemporaine, ont jusqu’au 24 avril 2026 pour soumettre leur dossier. Chaque dossier doit comprendre une demande écrite adressée au Directeur général du Théâtre de l’Opéra ainsi qu’un curriculum vitæ détaillé.

Les dossiers peuvent être transmis par voie électronique (A.POPULAIRES@opera-tunis.tn) ou déposés directement au bureau d’ordre central de la Cité de la Culture.

Les postulants devront faire preuve d’une excellente condition physique et d’une aptitude au travail de groupe. Ils participeront à un cycle de formation spécifique avant la sélection finale pour les représentations officielles.