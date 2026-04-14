Dans un marché dynamique, l’indice vedette a fait du surplace, se stabilisant à 15 606,17 points dans un volume soutenu de 15,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TELNET s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume relativement soutenu de 1,6 MD, l’action de la société s’est appréciée de 6 % à 9,610 D.

Le titre SOTETEL s’est retrouvé parmi les plus importantes hausses. L’action du spécialiste en télécommunication a enregistré un bond de 5,8 % à 7,720 D.

Le titre ASTREE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux anémique de mille dinars, l’action de l’assureur a régressé de -3,5 % à 54,990 D.

Le titre MPBS a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de – 3,5 % à 8,110 D notant que la valeur a amassé un volume global de 39 mille dinars sur la séance.

La STAR a chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec des capitaux de 4,3 MD sur la séance (soit 28 % du volume transigé sur la cote). Le titre de l’assureur s’est délesté de 1,3 % à 63,000 D.