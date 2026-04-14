La 35ème édition du Mois du patrimoine, organisée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles du 18 avril au 18 mai dans les divers gouvernorats du pays, est placée cette année sous le thème ” Patrimoine et architecture “. Le coup d’envoi régional sera donné à Siliana, à partir du Centre de stages, vacances et camping d’Aïn Bousaadia, à l’initiative de la Délégation régionale aux Affaires culturelles, du Complexe culturel et de la Maison de la culture de Siliana.

Ce rendez-vous culturel met en relief la richesse architecturale de la région à travers un programme varié mêlant ateliers, expositions et visites de terrain. Ces activités, complétées par une conférence sur le rôle de l’architecture dans le développement durable et divers spectacles, visent à réaffirmer l’architecture comme l’un des principaux piliers de l’identité culturelle.

Le programme de l’ouverture régionale propose des visites guidées du village de Ballouta et d’Aïn Boussaadia, sous la direction de Zied Laabidli, conseiller en patrimoine, afin d’explorer les monuments de la région. Le public pourra notamment découvrir des expositions de photographies patrimoniales, les maquettes anciennes et modernes de l’architecte Assala Guitouni, les travaux de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Siliana et la présentation d’œuvres sur l’architecture tunisienne. Ces moments seront rythmés par les intermèdes musicaux du saxophoniste Makrem Souai.

L’après-midi sera consacrée à des ateliers thématiques portant sur le moulage, la construction traditionnelle en terre et pierre, la création de maquettes de maisons d’hôtes, la décoration, le dessin et la photographie, avec une section spéciale pour les enfants. Une conférence sur la ” Valorisation de l’architecture locale à Aïn Boussaadia ” est aussi prévue.

La clôture de cette manifestation sera couronnée par le spectacle musical ” Transhumance, les bergers de Sammama “, célébrant les chants des bergers de Jbel Bargou avec l’artiste Adnen Helali à Aïn Bousaadia.